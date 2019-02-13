Почти 40 школ и детсадов закрыты в Хакасии из-за эпидемии гриппа и ОРВИ

13.02.19 12:55

© РИА Новости. Павел Лисицын

13 февраля. Interfax-Russia.ru - Эпидемический порог по заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен в девяти населенных пунктах Республики Хакасия, сообщает пресс-центр правительства региона в среду.

"В целом по республике зарегистрировано 7 тыс. 301 обращение за медицинской помощью с симптомами гриппа и ОРВИ, что превышает недельный пороговый уровень в два раза. С начала эпидсезона грипп подтвержден у 166 заболевших (вирусы "гонконгского" и "свиного" гриппа). Эпидемические пороги остаются превышенными в девяти муниципалитетах. Полностью приостановлен учебный процесс в 35 школах, четырех детских садах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что частично в 29 детсадах закрыто почти 50 групп.

Ситуация с заболеваемостью находится на контроле республиканского управления Роспотребнадзора РФ.