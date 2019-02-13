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13.02.19 12:57
Молочная продукция занимает первое место по фальсификации в Свердловской области
"По-прежнему по проблемам фальсификации на первом месте у нас остается молочная продукция. Если в разрезе исследований прошлого 2018 года говорить, то при исследовании масла обнаружено 22% фальсифицированного масла", - сказала И.Топоркова на пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Урал" в Екатеринбурге в среду.
При этом она отметила, что специалисты наблюдают тенденцию к снижению количества фальсификата.
"Положительная тенденция все-таки наблюдается. Если, допустим, взять пять лет назад, то фальсификация сливочного масла на прилавках нашего города достигала гораздо более высокого процента", - пояснила И.Топоркова.
Она добавила, что порядка 14-15% фальсификата было выявлено по другим видам молочной продукции, в их числе сметана и творог.
По ее словам, специалисты также отмечают замену сырья и в консервах.
"Еще одна группа продукции - это консервы, в которых наблюдается замена одного сырья на другое, более дешевое", - сказала И.Топоркова.
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