Молочная продукция занимает первое место по фальсификации в Свердловской области

13.02.19 12:57

© РИА Новости. Антон Вергун

13 февраля. Interfax-Russia.ru - Специалисты Россельхознадзора в Свердловской области чаще всего выявляют фальсификат среди молочной продукции, сообщила руководитель испытательной лаборатории Свердловского референтного центра ведомства Ирина Топоркова.

"По-прежнему по проблемам фальсификации на первом месте у нас остается молочная продукция. Если в разрезе исследований прошлого 2018 года говорить, то при исследовании масла обнаружено 22% фальсифицированного масла", - сказала И.Топоркова на пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Урал" в Екатеринбурге в среду.

При этом она отметила, что специалисты наблюдают тенденцию к снижению количества фальсификата.

"Положительная тенденция все-таки наблюдается. Если, допустим, взять пять лет назад, то фальсификация сливочного масла на прилавках нашего города достигала гораздо более высокого процента", - пояснила И.Топоркова.

Она добавила, что порядка 14-15% фальсификата было выявлено по другим видам молочной продукции, в их числе сметана и творог.

По ее словам, специалисты также отмечают замену сырья и в консервах.

"Еще одна группа продукции - это консервы, в которых наблюдается замена одного сырья на другое, более дешевое", - сказала И.Топоркова.