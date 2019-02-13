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13.02.19 13:18
Гонки на льду с участием полиции, МЧС и Росгвардии пройдут в Тюмени
Состязания с участием лучших водителей полиции, МЧС, Росгвардии и автогонщиков Урала состоятся на ледовой трассе на реке Тура в районе городской набережной.
Зрители смогут увидеть показательные выступления инспекторов ДПС, трековые гонки на льду, а также побывать на выставке ретро-автомобилей и поучаствовать в конкурсах, посвященных безопасности дорожного движения.
На набережной будут работать полевые кухни, здесь же установят палатки, где можно будет согреться.
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