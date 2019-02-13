Гонки на льду с участием полиции, МЧС и Росгвардии пройдут в Тюмени

13.02.19 13:18

© РИА Новости. Кирилл Шипицин

13 февраля. Interfax-Russia.ru - Соревнования "Спецоперация "Лед", в которой примут участие сотрудников силовых служб на служебных автомобилях, пройдут 23 февраля в Тюмени, сообщает в среду региональное управление ГИБДД.

Состязания с участием лучших водителей полиции, МЧС, Росгвардии и автогонщиков Урала состоятся на ледовой трассе на реке Тура в районе городской набережной.

Зрители смогут увидеть показательные выступления инспекторов ДПС, трековые гонки на льду, а также побывать на выставке ретро-автомобилей и поучаствовать в конкурсах, посвященных безопасности дорожного движения.

На набережной будут работать полевые кухни, здесь же установят палатки, где можно будет согреться.