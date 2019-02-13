Почти три десятка человек заболели корью в Екатеринбурге

13.02.19 13:30

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

13 февраля. Interfax-Russia.ru - Врачи зафиксировали 28 случаев заболевания корью в Екатеринбурге, сообщается на официальном сайте администрации города

"За пять дней активных действий медиков в очагах заболеваний, а также благодаря проведению массовой вакцинации населения в территориальных поликлиниках и работе выездных медицинских бригад в микрорайоне Академическом и на рынке "Таганский ряд", в Екатеринбурге заболел лишь один человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с 8 февраля медики привили от кори почти 10 тысяч человек. В их числе - 750 мигрантов.

"Благодаря предпринятым действиям властям Екатеринбурга удалось сбить первую волну наступления кори", - отмечено в сообщении.

Кроме того, медики рекомендуют провести вакцинацию в крупных коммерческих предприятиях и организациях города, чтобы не допустить второй волны заболевания.

Ранее сообщалось, что врачи зарегистрировали 27 случаев заболевания корью в Екатеринбурге.

С 6 февраля в городе введены дополнительные ограничительные мероприятия. Проводится вакцинация в школах, детсадах, клубах, торгово-развлекательных центрах, где находились заболевшие.

За весь прошлый год в Екатеринбурге корью заболели лишь пять человек.

В 2016 году в Екатеринбурге и Свердловской области была зарегистрирована вспышка заболеваемости корью. Диагноз был лабораторно подтвержден у 75 человек.