|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
13.02.19 13:30
Почти три десятка человек заболели корью в Екатеринбурге
"За пять дней активных действий медиков в очагах заболеваний, а также благодаря проведению массовой вакцинации населения в территориальных поликлиниках и работе выездных медицинских бригад в микрорайоне Академическом и на рынке "Таганский ряд", в Екатеринбурге заболел лишь один человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с 8 февраля медики привили от кори почти 10 тысяч человек. В их числе - 750 мигрантов.
"Благодаря предпринятым действиям властям Екатеринбурга удалось сбить первую волну наступления кори", - отмечено в сообщении.
Кроме того, медики рекомендуют провести вакцинацию в крупных коммерческих предприятиях и организациях города, чтобы не допустить второй волны заболевания.
Ранее сообщалось, что врачи зарегистрировали 27 случаев заболевания корью в Екатеринбурге.
С 6 февраля в городе введены дополнительные ограничительные мероприятия. Проводится вакцинация в школах, детсадах, клубах, торгово-развлекательных центрах, где находились заболевшие.
За весь прошлый год в Екатеринбурге корью заболели лишь пять человек.
В 2016 году в Екатеринбурге и Свердловской области была зарегистрирована вспышка заболеваемости корью. Диагноз был лабораторно подтвержден у 75 человек.
|
Interfax-Russia.ru – Клад из 97 серебряных и медных монет конца XIX - начала XX нашли археологи во время раскопок на Долгоруковской улице в центре Москвы.
.
Interfax-Russia.ru – Сенатор от КЧР Рауф Арашуков арестован, свою вину во вменяемых преступлениях не признает. По его делу идут обыски и допросы в регионах СКФО.
.
Interfax-Russia.ru - Похищенную из Третьяковки картину Куинджи вернули музейщикам. Обвиняемый в краже картины арестован, следствие ищет соучастников преступления.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket