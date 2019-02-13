Экс-мэр Смоленска обжаловал свою отставку в областном суде

13.02.19 13:33

© РИА Новости. Максим Богодвид

3 февраля. Interfax-Russia.ru - Экс-мэр Смоленска Владимир Соваренко подал жалобу в областной суд на постановление Ленинского райсуда, который ранее не отменил решение горсовета о его отставке.

"Подал жалобу в областной суд на решение Ленинского районного суда, в которой оспариваю свою отставку, принятую депутатами Смоленского горсовета, как незаконную", - пишет В.Соваренко на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Дата заседания пока не назначена.

Ранее сообщалось, что в конце января Ленинский суд Смоленска отказал в удовлетворении иска В.Соваренко, добивающегося отмены решения горсовета о его отставке.

21 декабря прошлого года депутаты горсовета почти единогласно (28 - "за", один воздержался) проголосовали за отставку мэра, которую инициировал губернатор региона Алексей Островский.

В конце ноября губернатор раскритиковал работу мэра В.Соваренко и предложил ему уйти со своего поста. Поводом для этого, по словам А.Островского, "помимо безобразной работы городской администрации по ряду существенных направлений", стало, в том числе, несколько вступивших в силу решений судов о нецелевом расходовании бюджетных средств со стороны города и более 30 вступивших в силу решений судов о неисполнении полномочий со стороны главы города.