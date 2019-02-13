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13.02.19 13:57
Сменился руководитель "Крымских морских портов"
"12 февраля назначен Квасов Сергей Борисович генеральным директором КМП", - сказал "Интерфаксу" представитель Минтранса Крыма.
"По соглашению сторон я планово перешел работать в Минтранс (республики - ИФ) внештатным советником министра", - уточнил "Интерфаксу" А.Волков, возглавлявший КМП девять месяцев.
С.Квасов в прошлом работал в структурах ФГУП "Росморпорт".
ГУП "Крымские морские порты" создано парламентом Крыма в 2014 году. Оно находится в ведении Минтранса республики и имеет семь филиалов: "Керченский торговый порт", "Керченский рыбный порт", "Феодосийский торговый порт", "Ялтинский торговый порт", "Евпаторийский торговый порт", "Керченская паромная переправа", "Госгидрография".
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