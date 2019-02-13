Суд в Подмосковье разрешил усыновление ВИЧ-положительной женщине

13.02.19 13:57

© РИА Новости. Алексей Даничев

13 февраля. Interfax-Russia.ru - Балашихинский городской суд Московской области разрешил усыновить ребенка ВИЧ-положительной женщине, по заявлению которой Конституционный суд (КС) РФ в прошлом году признал незаконным запрет на усыновление инфицированными родственниками.

"Балашихинский городской суд пересмотрел на основании постановления Конституционного суда РФ ранее принятые решения и разрешил ВИЧ-положительной женщине усыновить ребенка, рожденного для нее ее собственной сестрой с помощью искусственной инсеминации", - сообщил "Интерфаксу" адвокат международной правозащитной группы "Агора" Ильнур Шарапов, который представлял женщину в суде.

По его словам, именно эта семья обращалась в КС с жалобой на запрет усыновления ВИЧ-положительными родственниками.

"Наконец-то, поставлена последняя точка по поводу усыновления ВИЧ-положительными своих родственников. Дело заявителей, которые ранее обращались в Конституционный суд, пересмотрено, наше заявление удовлетворено, семья воссоединилась и в юридическом смысле", - добавил И.Шарапов.

Конституционный суд летом 2018 года признал несоответствующими Основному закону нормы, препятствующие усыновлению для ВИЧ-инфицированных родителей.

В своем постановлении КС РФ напомнил, что при решении вопросов усыновления "подлежат учету и требования международно-правовых актов", в которых них говорится, что главным соображением при передаче ребенка не его собственным родителям должны являться "наилучшее обеспечение интересов ребенка и его потребность в любви".

В декабре 2018 года правительство внесло в Государственную думу законопроект, предусматривающий поправки в Семейный кодекс и разрешающий в некоторых случаях ВИЧ-положительным и имеющим вирус гепатита С усыновлять детей.