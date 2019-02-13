Сотрудники МВД СССР воевали в Афганистане как представители других ведомств

13.02.19 14:04

© РИА Новости. Мирослав Ротарь

13 февраля. Interfax-Russia.ru - Росгвардия впервые озвучила подробности участия подразделений милиции и Внутренних войск МВД СССР в афганской военной компании 1979-1989-го годов: сотрудники министерства действовали на территории этой страны неофициально.

"Десятки сотрудников советской милиции и Внутренних войск отправились в Афганистан для того, чтобы создать там Царандой (МВД) и Главное управление защиты революции. Эти органы создавались по образцу и подобию правоохранительных органов СССР. В отличие от Вооружённых сил советские милиционеры и офицеры Внутренних войск были там неофициально, им делали документы для прикрытия", - сообщил советник директора Росгвардии Александр Будников - участник боевых действий в Афганистане, выступая на мероприятии, посвященном 30-летию вывода ограниченного контингента советских войск из этой страны.

По словам А.Будникова, сам он, находясь на территории Афганистана, числился инженером-строителем.

А.Будников также сообщил, что милиция и Внутренние войска Афганистана создавались из представителей всех этнических групп этой страны, а общение с ними происходило через переводчика. "Некоторые милиционеры и военнослужащие МВД воевали в составе спецподразделения "Кобальт" на территории Афганистана", - отметил А.Будников.

По данным пресс-службы Росгвардии, с 1979 по 1989 год в Афганистане выполняли специальные задачи 856 военнослужащих войск правопорядка - три генерала, 627 офицеров и 226 прапорщиков.

"За образцовое выполнение воинского долга орденами и медалями СССР были награждены 552 человека, а государственных наград Республики Афганистан удостоены 352 военнослужащих Внутренних войск. Восемь офицеров Внутренних войск МВД СССР не вернулись домой", - сказано в сообщении пресс-службы.