Удмуртский предприниматель подозревается в краже бензина у МВД на 17 млн руб

13.02.19 14:19

© РИА Новости. Валерий Мельников

13 февраля. Interfax-Russia.ru - Следователи управления СКР по Удмуртии совместно с оперативниками МВД региона пресекли незаконную деятельность владельца сети автозаправочных станций республики, сообщает пресс-служба управления в среду.

"53-летний предприниматель обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 238 УК РФ (производство, хранение, сбыт продукции, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, бизнесмен в течение нескольких лет от имени подконтрольных фирм заключал с МВД региона госконтракты, согласно которым должен был принимать на хранение и сбывать через сеть своих АЗС бензин для служебного транспорта территориальных отделов полиции.

Однако в процессе этой работы предприниматель организовал хищение и разбавление различными нефтепродуктами полученного от МВД бензина.

"В результате этого служебный автотранспорт органов полиции заправлялся некачественным топливом, что приводило к поломкам и создавало угрозу безопасности в процессе эксплуатации транспортных средств", - отмечается в сообщении.

Этими действиями МВД по Удмуртии был причинен ущерб в более чем 17 млн рублей.

В рамках расследования уголовного дела в сети принадлежащих предпринимателю АЗС проведены обыски, изъяты образцы топлива, документация.

"В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения", - сообщает пресс-служба управления СКР по Удмуртии.