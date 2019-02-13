Центр медицинской профилактики появился в Республике Алтай

13.02.19 14:25

© РИА Новости. Николай Хижняк

13 февраля. Interfax-Russia.ru - Жителей Республики Алтай научат бороться с лишним весом и высоким холестерином в Центре медицинской профилактики, открывшемся в Горно-Алтайске, сообщает в среду пресс-центр правительства региона в среду.

"Основной целью учреждения является формирование здорового образа жизни среди населения. (...) Специалисты готовы обучать жителей основам рационального питания, способам борьбы с лишним весом, прививать навыки снижения уровней холестерина и сахара в крови немедикаментозными методами", - говорится в сообщении.

Новое медицинское учреждение возглавила заслуженный врач России Неля Кара-Сал. Сам центр начал работу на базе врачебно-физкультурного диспансера, где будут задействованы как новые специалисты, так и действующие сотрудники взрослого и детского центров здоровья региона.

Предполагается, что сотрудники будут проводить мероприятия в школах, на предприятиях и в других медучреждениях.