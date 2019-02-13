Жители Ингушетии выбрали проект самого большого в республике стадиона

13.02.19 14:36

© РИА Новости. Александр Поляков

13 февраля. Interfax-Russia.ru - В Ингушетии завершилось голосование за лучший из трех вариантов проекта строительства крупнейшего в регионе футбольного стадиона на 15 тыс. мест, сообщил глава республики Юнус-Бек Евкуров.

"Проинформировал, что с 4 февраля на сайтах Администрации Магаса и Минстроя РИ были выставлены для голосования три макета спорткомплекса. Голосование завершилось. По итогам большее количество голосов - 69,68% - жители отдали за первый вариант стадиона, 14,67% - за второй, 15,65% - за третий", - написал глава региона на своей странице в соцсети Инстаграм после встречи с замминистра спорта РФ Павлом Новиковым и Мариной Томиловой в Москве.

По его словам, с учетом мнения населения власти будут реализовывать именно первый проект. В ближайшее время московский институт проектирования АО "ЦНИИЭП Жилища" приступит к разработке проектной документации, завершить которую планируется в апреле.

Ранее сообщалось, что в регионе для этой цели выделен земельный участок площадью 15,6 га. Согласно поручению республиканского правительства, общую площадь спорткомплекса планируется расширить с до 21,5 га за счет прилегающих территорий.

В июле минувшего года президент Владимир Путин поручил вице-премьеру Виталию Мутко проработать вопрос о строительстве стадиона в Ингушетии. С просьбой подарить футбольную арену на День республики в ходе рабочей встречи к главе государства обратился Ю.-Б. Евкуров. На строительство объекта в ингушской столице из федерального бюджета будет выделено около 5 млрд рублей. При стадионе будет работать многопрофильный спортивный комплекс.

Работы планируется начать в 2019 году.