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13.02.19 14:49

ФНС и ФСБ ликвидируют крупные площадки для махинаций с НДС при экспорте зерна

© РИА Новости. ФСБ РФ
Федеральная налоговая служба прокомментировала мероприятия, которые в среду ФНС и Федеральная служба безопасности начали на предприятиях ряда крупных агрохолдингов.

13 февраля. Interfax-Russia.ru - "Службой, начиная с 2017 года, ведется отраслевой проект по пресечению схем необоснованной налоговой оптимизации в сфере оборота сельскохозяйственной продукции, в том числе схем необоснованного возмещения сумм НДС при экспорте зерновой продукции. Результатом работы по "зерновому" проекту стало подписание налогоплательщиками Хартии в сфере оборота сельскохозяйственной продукции, переход на прямые поставки и отказ от контрактов с налогоплательщиками, обладающими признаками "проблемных" и "транзитных", - говорится в комментарии ФНС.

По данным ведомства, по результатам декларационных кампаний участников зерновой отрасли за II полугодие 2017 года и I полугодие 2018 года общая сумма выгоды бюджета составила 57,4 млрд руб.

"Вместе с тем, на сегодняшний день установлено, что на рынке внутренней переработки сельскохозяйственного сырья продолжают действовать менее крупные региональные и межрегиональные "площадки", деятельность которых приводит к недопоступлениям налогов. В настоящее время выявлены 5 наиболее крупных "площадок" недобросовестных поставщиков, деятельность которых направлена на создание условий для легализации НДС, заявляемого в составе налоговых вычетов переработчиками зернового рынка", - заявила ФНС.

Ранее стало известно, что в среду, 13 февраля, в 13 регионах России прошли обыски на предприятиях, входящих в крупные агрохолдинги страны.

Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией, в операции участвовали сотрудники управления "К" ФСБ России и ее региональных подразделений, а также ФНС провели на них обследование и выемку документов.

Эти действия осуществлялись в Москве, Санкт-Петербурге, Тамбовской, Челябинской, Свердловской, Воронежской, Московской, Саратовской, Пензенской, Ленинградской, Белгородской, Липецкой областях и в Мордовии.

Одной из компаний, на которых проходят проверки, оказалась "Русагро". Проверка проходила на одном из предприятий группы, "Русагро" предоставляет необходимые документы, сообщили "Интерфаксу" в компании.

Кроме того, проверки проходят в группе "Черкизово". В некоторых региональных офисах компании находятся представители правоохранительных органов, сообщили в "Черкизово". "В данный момент компания тесно сотрудничает с контролирующими органами и предоставляет все необходимые документы. Все свои операции группа "Черкизово" ведет на территории РФ и, соответственно, в полном объеме и своевременно всегда выплачивает все налоги и сборы. Компания не только является добросовестным налогоплательщиком, но и сотрудничает с ФНС, является членом Хартии в сфере оборота сельскохозяйственной продукции, подписанной в 2017 году", - сказал представитель "Черкизово". В компании также предположили, что проверки, возможно, связаны с ее контрагентами.

По словам источника "Интерфакса", действия силовиков связаны с возможным уклонением от уплаты налогов, незаконным возмещением (неуплатой) сумм НДС, а также несоблюдением хозяйствующими субъектами договоренностей, достигнутых при подписании Хартии в сфере оборота сельскохозяйственной продукцией.

Как сообщалось, хартия была подписана крупными экспортерами и производителями зерна в прошлом году и нацелена на то, чтобы все участники оборота сельхозпродукции добросовестно несли налоговое бремя, чтобы все торговые операции осуществлялись прозрачными методами и исключали многоступенчатый процесс перепродажи сельхозпродукции, чтобы сформировалось нетерпимое отношение к компаниям, уклоняющимся от уплаты налогов.

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