Северный флот получил два модернизированных истребителя МиГ-31

13.02.19 15:09

© РИА Новости. Министерство обороны РФ

13 февраля. Interfax-Russia.ru - Авиаполк Северного флота получил два модернизированных истребителя-перехватчика МиГ-31, сообщили в пресс-службе СФ.

"Два истребителя Миг-31 пополнили состав эскадрильи отдельного смешанного авиаполка объединения ВВС и ПВО Северного флота после модернизации", - заявил сотрудник пресс-службы.

По его словам, изменения, внесенные в авионику и радиоэлектронные системы самолетов, позволяют существенно улучшить их тактические характеристики.

"Всего в зимнем периоде обучения 2018-2019 годов полк получил восемь подобных машин, которые уже задействованы в плановой боевой подготовке летного состава", - отметили в пресс-службе Северного флота.

МиГ-31 - сверхзвуковой истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия, предназначенный для длительного патрулирования и борьбы с высотными разведывательными самолетами, стратегическими бомбардировщиками и низколетящими целями. Самолет способен одновременно поражать 6 и сопровождать до 10 воздушных целей.

Как сообщалось, этот самолет в модификации МиГ-31К стал первым авиационным носителем гиперзвукового оружия - ракеты "Кинжал".

В январе источник "Интерфакса" в авиастроительной отрасли сообщил, что Минобороны РФ подписало новый контракт на модернизацию истребителей-перехватчиков в облик МиГ-31БМ.

По его словам, корпорация "МиГ" (входит в ОАК) уже начала работы по модернизации и продолжит выполнение этого госзаказа в 2019 году.

24 августа президент ОАК Юрий Слюсарь заявил в интервью "Интерфаксу", что весь парк истребителей-перехватчиков МиГ-31 модернизируют к 2023 году.

По некоторым данным, в настоящее время в ВКС России есть около 120 МиГ-31, плюс ещё около 150 самолётов на базах хранения. По оценкам, сегодня в строю находится около 100 модернизированных МиГ-31БМ.