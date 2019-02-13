Почти 12 тысяч школьников в Уфе болеют гриппом и ОРВИ

13.02.19 15:26

© РИА Новости. Илья Питалев

13 февраля. Interfax-Russia.ru - Образовательный процесс полностью приостановлен в четырех школах Уфы из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ, сообщила пресс-служба мэрии в среду.

"С 11 по 16 февраля полностью приостановлен образовательный процесс в лицее N123, c 12 по 16 февраля в гимназии N3, с 12 по 18 февраля в школе N49, с 13 по 19 февраля в школе N113", - говорится в сообщении.

Как сообщили в мэрии, карантин также действует в отдельных классах 17 городских школ. Ограничительные мероприятия вводятся по решению руководителя образовательной организации, если число заболевших в классе достигает 20%.

На 12 февраля количество школьников в Уфе, болеющих ОРВИ и гриппом, достигло 11 927 человек, что составляет 10,1% от общего количества учеников.