Минюст предложил обязать родителей содержать совершеннолетних студентов

13.02.19 15:59

© РИА Новости. Варвара Гертье

13 февраля. Interfax-Russia.ru - В РФ могут обязать родителей содержать совершеннолетних студентов, заявил глава министерства Александр Коновалов.

"В сфере семейного законодательства, законодательства о детстве должны быть выработаны и реализованы следующие предложения: уточнение защиты прав и законных интересов ребёнка, установление обязанности родителя содержать совершеннолетних трудоспособных (детей), обучающихся на очной форме в организациях, осуществляющих образовательную деятельность", - сказал А.Коновалов в среду в рамках "правительственного часа" в Совете Федерации.

По его словам, необходимо также установить минимальный размер алиментов.