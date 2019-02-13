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13.02.19 16:40
Принцесса Монако Стефания намерена посетить цирковой фестиваль в Ижевске в марте
"На международный фестиваль цирковой (...) обсуждается ее приезд на гала-концерт", - сказал В.Соловьев агентству "Интерфакс-Поволжье" в среду.
"Это ее решение - приехать", - подчеркнул он, отметив, что это уже "на 90% вопрос решенный".
"Сейчас организационные вопросы мы решаем. Это частный визит, не государственный", - добавил В.Соловьев.
Он отметил, что ранее принцесса Стефания была только в Москве и Санкт-Петербурге.
"Она считается одним из основателей и координатором циркового фестиваля, который проходит в Монако, и знатоком циркового искусства", - напомнил министр культуры Удмуртии.
XII Международный фестиваль циркового искусства пройдет в Ижевске с 6 по 10 марта. На сайте Минкультуры Удмуртии сообщается, что в нем должны принять участие около 200 артистов из 15 стран мира - Австрии, Польши, Эфиопии, Чехии, Великобритании, Украины, Эквадора, Австралии, Франции, Мексики, Испании, США, Китая, Северной Кореи и России.
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