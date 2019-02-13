Омский бизнесмен и его родственники подозреваются в незаконном ввозе в Россию и продаже незарегистрированных лекарств

13.02.19 17:11

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

13 февраля. Interfax-Russia.ru - Следственные органы в Омске возбудили уголовное дело в отношении предпринимателя, его матери и брата, которые подозреваются в реализации незарегистрированных на территории России лекарственных средств, используемых в косметологии, сообщает СУ СКР по Омской области.

Установлено, что фигуранты дела занимались продажей препаратов, применяемых в антивозрастной косметологии, с сентября 2018 года.

"Торговля иностранными товарами, полученными почтовыми видами связи, осуществлялась через офисы, расположенные в Омске и Новосибирске, а также путем рассылок по заявкам косметических салонов в другие регионы страны, всего 50 городов. Среднемесячный оборот компании по продаже товаров по заниженной стоимости составлял более 1,7 миллиона рублей, а чистая прибыль - 700 тысяч рублей в месяц", - говорится в сообщении.

В ходе обысков в офисе и домах подозреваемых следователи изъяли лекарства на сумму более 3 млн рублей и около 1 млн рублей денежных средств.

Расследование уголовного дела в отношении 26-летнего индивидуального предпринимателя, его 20-летнего брата, 48-летней матери и 30-летней знакомой ведется в рамках п. "а" ч. 2 ст. 238.1 УК РФ (сбыт или ввоз на территорию Российской Федерации в целях сбыта незарегистрированных лекарственных средств, в крупном размере).

По информации УМВД России по региону, подозреваемые были задержаны, но затем отпущены под подписку.