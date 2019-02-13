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13.02.19 17:39
Почти 4 тысячи школ и тысяча детских садов закрыты из-за гриппа в России - Роспотребнадзор
"За прошедшую неделю полностью были закрыты порядка 4 тысяч школ в стране и порядка тысячи детских дошкольных учреждений", - сказала Е.Ежова в среду на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.
Кроме этого, по ее словам, "проводятся меры частичного закрытия".
На заседании комитета одним из вопросов повестки - эпидемиологическая ситуация с заболеваемостью гриппом и респираторными инфекциями в РФ.
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