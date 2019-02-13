Почти 4 тысячи школ и тысяча детских садов закрыты из-за гриппа в России - Роспотребнадзор

13.02.19 17:39

© РИА Новости. Павел Лисицын

13 февраля. Interfax-Russia.ru - Около 4 тысяч школ по России закрылись полностью из-за эпидемии гриппа, заявила начальник управления эпиднадзора Роспотребнадзора Елена.

"За прошедшую неделю полностью были закрыты порядка 4 тысяч школ в стране и порядка тысячи детских дошкольных учреждений", - сказала Е.Ежова в среду на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

Кроме этого, по ее словам, "проводятся меры частичного закрытия".

На заседании комитета одним из вопросов повестки - эпидемиологическая ситуация с заболеваемостью гриппом и респираторными инфекциями в РФ.