Депутаты предлагают повысить штрафы за распространение ложной информации

13.02.19 17:47

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

13 февраля. Interfax-Russia.ru - Депутаты предлагают установить максимальный размер штрафа до 400 тыс. рублей для граждан, если распространение ими заведомо недостоверной общественно значимой информации вызвало трагические последствия, в том числе смерть человека или прекращение деятельности объектов жизнеобеспечения и транспорта.

Соответствующая поправка подготовлена группой депутатов и предложена на рассмотрение ко второму чтению проекта закона, принятого ранее Госдумой в первом чтении 24 января.

Речь идет о дополнениях и изменениях в статью 20.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях, в соответствии с которыми предусмотрена административная ответственность за распространение в СМИ и интернете заведомо недостоверной информации.

При первом чтении законопроекта депутаты поддержали штрафы за нарушение запрета распространять такую информацию, обычно именуемую "фейкньюс". В частности, Госдума проголосовала за то, чтобы штрафы для граждан были в размере от 3 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц от 400 тыс. до 1 млн рублей с конфискацией предмета административного правонарушения.

Подготовленные депутатами поправки ко второму чтению на порядок повышают эти штрафы.

Согласно проекту поправок, "распространение в СМИ, а также в информационно-телекоммуникационных сетях под видом достоверных сообщений заведомо недостоверной общественно значимой информации, создавшее угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности, создания помех функционированию или прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, энергетики, промышленности, кредитных организаций, если эти действия лица, распространяющего информацию, не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 30 тыс. до 100 тыс. рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой; на должностных лиц - от 60 тыс. до 200 тыс. рублей; на юридических лиц - от 200 тыс. до 500 тыс. рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой".

Кроме того, в случае, если аналогичные действия создали помехи функционированию объектов жизнеобеспечения, транспорта, инфраструктуры, связи, энергетики, промышленности, кредитных организаций, или в случае, когда такого рода действия совершены повторно, установлено более жесткое наказание: штрафы для граждан от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, для должностных лиц от 300 тыс. до 600 тыс., для юридических лиц - от 500 тыс. до 1 млн рублей.

В случае тяжких последствий при распространении фейкньюс, то есть смерти человека, причинения вреда его здоровью или имуществу, массового нарушения общественного порядка, общественной безопасности, прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной инфраструктуры, связи, энергетики, промышленности, кредитных организаций виновные должны будут заплатить административный штраф в размере 300-400 тыс. рублей (граждане), 600-900 тыс. рублей (должностные лица), 1 млн - 1,5 млн рублей (юридические лица).

Глава думского комитета по законодательству и конституционному строительству, являющегося профильным в работе над этим проектом закона, Павел Крашенинников сообщил "Интерфаксу", что пока не ознакомился с этими поправками. "Они еще не поступили, я их не видел", - сказал он.

Госдума установила, что поправки к принятому в первом чтении законопроекту принимаются комитетом до 22 февраля, после чего планируется назначить дату рассмотрения документа во втором чтении.