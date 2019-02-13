Минприроды РФ создает рабочую группу по острой экологической ситуации на Сибайском месторождении в Башкирии

13.02.19 17:48

© РИА Новости. Александр Астафьев

13 февраля. Interfax-Russia.ru - Глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин поручил сформировать рабочую группу по экологической ситуации в Сибае (Башкирия), сообщает в среду пресс-служба министерства.

"Соответствующее решение было принято по итогам совещания, посвященного оценке возможных экологических, социальных, природоохранных, техногенных и других видов риска, связанных с возникновением и развитием аварийной ситуации на Сибайском месторождении медно-цинковых колчеданных руд", - отмечают в природоохранном ведомстве.

Как сообщили в пресс-службе, управление Росприроднадзора по Башкирии предоставил информацию по результатам проверки АО "Сибайский ГОК", Сибайского филиала АО "Учалинский ГОК".

"Сибайский карьер находится в границах горного отвода на предоставленном в аренду земельном участке. Карьер имеет 2 км в диаметре и около 500 м. глубиной. По имеющейся информации, добыча руды в карьере открытым способом и хозяйственная деятельность не ведется с 2003 г. Согласно проекту разработки месторождения, ликвидационные и рекультивационные работы предусматриваются после полной отработки месторождения (в 2030 г.)", - сообщили в министерстве.

"В ноябре 2018г. самопроизвольно возникшие процессы самоокисления серосодержащих медно-цинковых руд на северном и южном борту Сибайского карьера привели к неконтролируемому выбросу загрязняющих веществ в атмосферный воздух (диоксид серы, сероводород) и возникновении смога в жилой зоне г. Сибай. Ситуация усугубляется при неблагоприятных метеоусловиях", - отмечают в Минприроды.

По информации АО "Учалинский ГОК", в ноябре 2018г. был разработан проект ликвидации возгорания методом засыпки глино-породной смеси с борта карьера путем направления селевого потока. С 7 декабря 2018 г. начата прокладка трубопровода для подачи заиловочной смеси по северному борту карьера. С 14 января количество работающей техники и подаваемой смеси было увеличено в два раза. Тем не менее, принимаемые меры не привели к ожидаемому эффекту. В данный момент заливка заиловочной смеси с южного борта приостановлена в связи с угрозой обрушения.

В связи с этим, а также сложной обстановкой в г.Сибай юридическим лицом принято решение о частичном подтоплении карьера до уровня участков самоокисления.

По предварительным оценкам, для подтопления с использованием шахтных вод подземного рудника и Камаганского карьера потребуется около 40 дней.

К подтоплению приступили с 8 февраля 2019 г.

При проверке Росприроднадзором деятельности Сибайского филиала АО Учалинский ГОК выявлено, что Сибайский филиал АО "Учалинский ГОК" в недостаточном объеме и качестве осуществлял мониторинг геологической среды, а также за состоянием атмосферного воздуха.

"Компанией не были приняты исчерпывающие меры по предотвращению самовозгорания и минимизации загрязнения атмосферного воздуха, угрозы причинения вреда жизни и здоровью человека, что привело к возникновению социальной напряженности в городе", - сообщили в министерстве.

По результатам проверки юридическому лицу выданы предписания об устранении выявленных нарушений природоохранного законодательства, ведется работа по привлечению виновных лиц к ответственности.

С 13 декабря 2018г. в г. Сибай ведется ежедневный мониторинг качества атмосферного воздуха. Превышения допустимых норм загрязнения воздуха отмечаются импульсно в отдельных точках в разное время. В настоящее время госинспектора территориального управления Росприроднадзора находятся на месте с лабораторией филиала ЦЛАТИ по ПФО ЦЛАТИ по Республике Башкортостан для мониторинга состояния воздуха в санитарно-защитной зоне Сибайского подземного рудника, сообщили в министерстве.