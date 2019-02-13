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13.02.19 17:52

Почти два десятка предполагаемых участников международной группы наркоторговцев задержаны в Новосибирске, изъято 15 кг "синтетики"

© РИА Новости. Александр Неделько
13 февраля. Interfax-Russia.ru - Новосибирские полицейские и сотрудники УФСБ России по региону пресекли деятельность международной группы наркоторговцев, создавших лабораторию по производству синтетических наркотиков, сообщает МВД России.

"Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Новосибирской области совместно с УФСБ России по региону при силовой поддержке отряда специального назначения "Гром" пресечена деятельность международной группы, участники которой обвиняются в организации лаборатории по производству синтетических наркотических средств, а также попытке сбыта их через интернет-магазин", - приводятся в сообщении слова официального представителя ведомства Ирины Волк.

Отмечается, что их интернет-ресурс был законспирирован, а связь наркодилеров с клиентами осуществлялась через мессенджеры, однако оперативники установили возможный круг лиц, имеющих доступ к администрированию сайта, а также "закладчиков" и других сообщников. По имеющейся информации, ежедневно они реализовывали свыше 1000 розничных доз наркотиков.

"Ежемесячный доход от противоправной деятельности превышал 25 миллионов рублей. Сбыт наркотических средств осуществлялся на территории Новосибирской, Томской, Кемеровской областей и Алтайского края, а также одной из республик ближнего зарубежья", - добавила И.Волк.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.4 ст.228.1 УК РФ (покушение 6на незаконный сбыт наркотиков).

В ходе обысков у задержанных изъяты синтетические наркотические средства общей массой свыше 15 килограммов, а также оборудование для их производства.

В настоящее время 18 фигурантам предъявлено обвинение, они арестованы.

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