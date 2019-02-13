Концерт рэпера Элджея отменили в Калининграде

13.02.19 18:25

© РИА Новости. Максим Блинов

13 февраля. Interfax-Russia.ru - В Калининграде отменен концерт известного рэпера Элджея (Алексея Узенюка), сообщается на сайте организатора выступления "Макроконцерт Калининград".

"В связи с большим давлением со стороны: госучреждений, некоммерческих гражданских организаций - организаторами и менеджментом артиста было принято решение не проводить концерт в запланированную дату", - говорится в сообщении "Макроконцерт Калининград", размещенном в одной из социальных сетей.

Организаторы отмечают, что на запланированный концерт 16 февраля было продано "большое количество билетов". "Сам артист сожалеет о таком решении, так как Калининград это город, который входит в его личный топ российских городов по фанатской энергетике и атмосфере во время концерта", - отмечается в сообщении.

В свою очередь в пресс-службе регионального УМВД "Интерфаксу" заявили, что полиция не выдавала организаторам концерта Элджея каких-либо рекомендаций по его проведению или отмене.