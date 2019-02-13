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13.02.19 18:25
Концерт рэпера Элджея отменили в Калининграде
"В связи с большим давлением со стороны: госучреждений, некоммерческих гражданских организаций - организаторами и менеджментом артиста было принято решение не проводить концерт в запланированную дату", - говорится в сообщении "Макроконцерт Калининград", размещенном в одной из социальных сетей.
Организаторы отмечают, что на запланированный концерт 16 февраля было продано "большое количество билетов". "Сам артист сожалеет о таком решении, так как Калининград это город, который входит в его личный топ российских городов по фанатской энергетике и атмосфере во время концерта", - отмечается в сообщении.
В свою очередь в пресс-службе регионального УМВД "Интерфаксу" заявили, что полиция не выдавала организаторам концерта Элджея каких-либо рекомендаций по его проведению или отмене.
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