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14.02.19 11:10

Иркутская, Ульяновская и Нижегородская области создадут авиакластер

© РИА Новости. Департамент PR Корпорации "Иркут"
14 февраля. Interfax-Russia.ru - Иркутская, Ульяновская, Нижегородская области планируют создать межрегиональный авиационный кластер, что позволит авиастроительным предприятиям этих регионов получать субсидии из федерального бюджета на производство промышленной продукции, сообщила пресс-служба иркутского губернатора Сергея Левченко.

Первым проектом участников кластера станет производство комплектующих для самолетов МС-21. Семейство лайнеров МС-21 - гражданский проект ПАО "Корпорация "Иркут" при участии предприятий "Ростеха".

Соглашение о создании межрегионального авиакластера подписали в четверг на Российском инвестиционном форуме в Сочи С.Левченко, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, а также вице-президент корпорации "Иркут" Василий Прутковский.

"Участие в межрегиональном авиационном кластере дает возможность предприятиям получать субсидии из федерального бюджета в объеме до 50% от инвестиционных затрат по выпуску промышленной продукции", - говорится в сообщении.

От Иркутской области в кластер вошли корпорация "Иркут" (владеет Иркутским авиазаводом, где собирается новый пассажирский лайнер МС-21 - ИФ), ООО "Иркут-станкосервис", ООО "Энергоцентр "Иркут", АО "Промтех-Иркутск".

"Соглашение, подписанное тремя субъектами федерации, позволит шире развивать сотрудничество по созданию будущих самолетов. В регионах, связанных с гражданским авиастроением, должны появляться элементные производства", - цитирует пресс-служба С.Левченко.

"Производство комплектующих МС-21 - это первый проект участников кластера на сумму 25 млрд рублей. Благодаря нашему соглашению предприятия областей смогут привлекать инвесторов, развивать цепочки внутренней кооперации внутри кластера, развивать свой промышленный и научно-технический потенциал", - прокомментировал в Facebook подписание соглашения С.Морозов.

Региональная структура кластера определена, исходя из концентрации предприятий-поставщиков, участвующих в разработке и производстве авиалайнера МС-21 на территории областей, отмечает пресс-служба нижегородского губернатора и правительства.

От Нижегородской области в состав участников кластера войдут ООО "Рост-Авиа" (создание стапельной оснастки), НОАО "Гидромаш" (производство опор шасси из высокопрочных сталей и новейших титановых сплавов), АО ПКО "Теплообменник" (производство комплексных систем кондиционирования воздуха, противооблединительной системы крыла, системы автоматического регулирования давления).

Базовой версией самолета МС-21 ("Магистральный самолет XXI века") является МС-21-300 вместимостью до 211 пассажиров, также планируется организовать серийный выпуск МС-21-200, вмещающего до 165 пассажиров.

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