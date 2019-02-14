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14.02.19 11:34
Портреты ветеранов Афганской войны покажут в петербургском Артиллерийском музее
Как сообщает пресс-служба музея, выставка представляет собой оригинальный художественно-документальный проект, посвященный участникам и ветеранам войн ХХ века. Особый акцент делается на войнах второй половины века.
На новой выставке будут представлены письма, документы и фотографии, часть из которых были сделаны непосредственно в ходе боевых действий, личные вещи военнослужащих, предметы амуниции и снаряжения, в том числе трофейного.
Главные экспонаты выставки - это портреты ветеранов Афганской войны. Здесь же будут представлены живописные и графические работы, созданные теми, кто прошел Джелалабад, Кабул, Кандагар.
Афганская война (1979-1989) стала наиболее крупным вооруженным конфликтом с 1945 года, в котором принимали участие советские солдаты и офицеры. По некоторым сведениям, за десять лет в Афганистане погибли пятнадцать тысяч советских военнослужащих, более шести тысяч стали инвалидами, а около двухсот человек до сих пор числятся пропавшими без вести.
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