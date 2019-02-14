Портреты ветеранов Афганской войны покажут в петербургском Артиллерийском музее

14.02.19 11:34

© РИА Новости. Илья Питалев

14 февраля. Interfax-Russia.ru - В петербургском Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи в четверг открывается выставка, посвященная 30-летию вывода советских войск из Афганистана.

Как сообщает пресс-служба музея, выставка представляет собой оригинальный художественно-документальный проект, посвященный участникам и ветеранам войн ХХ века. Особый акцент делается на войнах второй половины века.

На новой выставке будут представлены письма, документы и фотографии, часть из которых были сделаны непосредственно в ходе боевых действий, личные вещи военнослужащих, предметы амуниции и снаряжения, в том числе трофейного.

Главные экспонаты выставки - это портреты ветеранов Афганской войны. Здесь же будут представлены живописные и графические работы, созданные теми, кто прошел Джелалабад, Кабул, Кандагар.

Афганская война (1979-1989) стала наиболее крупным вооруженным конфликтом с 1945 года, в котором принимали участие советские солдаты и офицеры. По некоторым сведениям, за десять лет в Афганистане погибли пятнадцать тысяч советских военнослужащих, более шести тысяч стали инвалидами, а около двухсот человек до сих пор числятся пропавшими без вести.