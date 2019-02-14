Более 6 тыс. дополнительных мест появится в школах Свердловской области в 2019 году

14.02.19 11:36

© РИА Новости. Александр Кряжев

14 февраля. Interfax-Russia.ru - Власти Свердловской области планируют создать более шести тысяч дополнительных мест в школах в течение 2019 года, сообщает департамент информационной политики губернатора региона.

"Новые места в школах планируется ввести за счет строительства и капитального ремонта образовательных учреждений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что капремонт пройдет в зданиях трех-четырех школ региона. Также две школы будут построены в Каменске-Уральском и Нижнем Тагиле.

Кроме того, школы в Екатеринбурге и Верхней Пышме будут реконструированы.