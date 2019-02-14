|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
14.02.19 11:49
Голикова призвала экономический блок подключиться к решению задачи снижения бедности
"Невозможно решить только с помощью социального блока, или с помощью этих четырех нацпроектов, которые находятся под моим кураторством ("Здравоохранение", "Образование", "Демография" и "Наука" - ИФ), задачу снижения бедности. Конечно, это наши совместные усилия вместе с экономическим блоком", - сказала Т.Голикова на Российском инвестиционном форуме в Сочи в четверг.
Она пояснила, что в настоящий момент в России 19,3 млн бедных, или 13,2% от общей численности населения в стране (по последним данным, которые доступны лишь на 2017г). Майским указом президента РФ поставлена задача снизить бедность в два раза, то есть до 6,6% к 2024 году.
|
Interfax-Russia.ru – Клад из 97 серебряных и медных монет конца XIX - начала XX нашли археологи во время раскопок на Долгоруковской улице в центре Москвы.
.
Interfax-Russia.ru – Сенатор от КЧР Рауф Арашуков арестован, свою вину во вменяемых преступлениях не признает. По его делу идут обыски и допросы в регионах СКФО.
.
Interfax-Russia.ru - Похищенную из Третьяковки картину Куинджи вернули музейщикам. Обвиняемый в краже картины арестован, следствие ищет соучастников преступления.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket