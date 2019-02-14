Голикова призвала экономический блок подключиться к решению задачи снижения бедности

14.02.19 11:49

© РИА Новости. Валерий Мельников

14 февраля. Interfax-Russia.ru - Поставленная президентом РФ задача снизить бедность в два раза не будет решена без общего экономического роста, заявила вице-премьер РФ, руководитель социального блока правительства Татьяна Голикова.

"Невозможно решить только с помощью социального блока, или с помощью этих четырех нацпроектов, которые находятся под моим кураторством ("Здравоохранение", "Образование", "Демография" и "Наука" - ИФ), задачу снижения бедности. Конечно, это наши совместные усилия вместе с экономическим блоком", - сказала Т.Голикова на Российском инвестиционном форуме в Сочи в четверг.

Она пояснила, что в настоящий момент в России 19,3 млн бедных, или 13,2% от общей численности населения в стране (по последним данным, которые доступны лишь на 2017г). Майским указом президента РФ поставлена задача снизить бедность в два раза, то есть до 6,6% к 2024 году.