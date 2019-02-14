Центр "Тигр" готовит к выпуску двух молодых тигров, чья мать наводила страх на село в Приморье

14.02.19 12:01

Фото МРОО "Центр Тигр"

14 февраля. Interfax-Russia.ru - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Молодые тигры, которые вместе с матерью были изъяты в прошлом году из дикой природы из-за "конфликтов" с жителями села в Приморском крае, в конце весны будут выпущены на волю, сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" директор приморского реабилитационного центра "Тигр" Виктор Кузьменко.

"Планируем выпустить в конце апреля или в начале мая. У нас два варианта: либо Облучинский район Еврейской АО, либо Амурская область. В ближайшее время на заседании рабочей группы мы примем решение, в дальнейшем будем согласовывать в Москве. Думаю, что до конца февраля решение будет принято", - отметил собеседник агентства.

Тигрятам, чья мать охотилась на собак в селе Алексей-Никольское, к моменту выпуска будет около двух лет. Самец Павлик и тигрица Елена пока находятся в реабилитационном центре тигров в Приморье. Имена хищники получили по итогам аукциона, средства от которого пошли на их содержание и приобретение GPS-ошейников.

По словам В. Кузьменко, из Амурской области ему пришло письмо с предложением о выпуске тигрят в регионе. Информацию подтвердил замначальника Дирекции по охране и использованию животного мира Приамурья Андрей Тарасов.

"Мы предложили выпустить тигров на территории Бурейского природного парка. Там необходимые природные условия и достаточная кормовая база", - пояснил агентству А. Тарасов.

Власти Приамурья выбрали для выпуска тигров тот же район, где в мае 2014 года осиротевших молодых хищников Илону, Кузю и Борю на волю выпустил президент России Владимир Путин. Из всей троицы в Приамурье закрепилась только Илона, самцы оказались предрасположены к путешествиям на длинные расстояния.

"По Илоне у нас мало информации. Пока она на территории Хинганского заповедника, есть хоть какой-то шанс, что оставит следы или в фотоловушки попадет, но как только покидает его, перемещение не отслеживается. Может у нее уже и были тигрята. Где-то на границе регионов, там, где Кундур, видели следы самки с тигрятами", - считает В. Кузьменко.

Как сообщалось, Павлик и его сестра Елена в феврале 2018 года были изъяты из дикой природы вместе с матерью, которая повадилась охотиться на собак из села Алексей-Никольское. Тигрятам на тот момент было около 6-7 месяцев.

Тигрицу-мать по решению Росприроднадзора отправили на постоянное место жительства в один из зоопарков Красноярского края. Она была признана потенциально опасной для человека.