Три детских медицинских центра откроют в Калмыкии до 2021г

14.02.19 12:11

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

14 февраля. Interfax-Russia.ru - Ранняя диагностика заболеваний станет основной задачей работы трех детских межрайонных медицинских центров, которые планируется открыть в Калмыкии в 2019-2020 годах, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе Минздрава республики в четверг.

"Учреждения будут созданы в 2019-2020 годах в рамках региональной программы "Развитие детского здравоохранения Калмыкии" на базе Сарпинской, Яшалтинской и Лаганской районных больниц", - сказал представитель министерства.

Он уточнил, что центры оснастят современным оборудованием, которое позволит проводить раннюю диагностику заболеваний у детей из отдаленных от Этисты населенных пунктов. За центрами закрепят выездные врачебные бригады. Они будут проводить профилактические медосмотры детей и диспансеризацию детей-сирот. На базе центров также будет возможность получить консультацию узкого специалиста.

"В республике врачей ориентируют именно на раннюю диагностику заболеваний, особенно, онкологических. Установлена премия в пять тысяч рублей врачу, который поможет выявить онкозаболевание у пациента. Задача диагностировать заболевания как можно раньше будет стоять и перед специалистами межрайонных центров", - сказал представитель Минздрава республики.

Планируется, что открытие центров позволит улучшить доступность и качество оказания медицинской помощи и снизить детскую смертность.