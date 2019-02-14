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14.02.19 12:13
Главный архитектор Ростова-на-Дону арестован на 2 месяца
"Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца - до 11 апреля 2019 года", - сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что 13 февраля под стражу был взят бывший главный архитектор Ростовской области Алексей Полянский, который также подозревается в превышении должностных полномочий.
Три архитектора Ростова-на-Дону и Ростовской области были задержаны во вторник по подозрению в незаконной выдаче разрешений на строительство многоквартирных жилых домов. Уголовные дела о превышении должностных полномочий возбуждены в отношении бывшего главного архитектора Ростовской области А.Полянского, архитектора Ростова-на-Дону Романа Илюгина и архитектора Мартыновского района Ростовской области Александра Корчиги.
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