Главный архитектор Ростова-на-Дону арестован на 2 месяца

14.02.19 12:13

© РИА Новости. Евгений Одиноков

14 февраля. Interfax-Russia.ru - Районный суд в Ростове-на-Дону арестовал главного архитектора города Романа Илюгина на два месяца по делу о превышении должностных полномочий, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе суда.

"Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца - до 11 апреля 2019 года", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что 13 февраля под стражу был взят бывший главный архитектор Ростовской области Алексей Полянский, который также подозревается в превышении должностных полномочий.

Три архитектора Ростова-на-Дону и Ростовской области были задержаны во вторник по подозрению в незаконной выдаче разрешений на строительство многоквартирных жилых домов. Уголовные дела о превышении должностных полномочий возбуждены в отношении бывшего главного архитектора Ростовской области А.Полянского, архитектора Ростова-на-Дону Романа Илюгина и архитектора Мартыновского района Ростовской области Александра Корчиги.