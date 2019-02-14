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14.02.19 12:21
Суд снял арест с имущества осужденного экс-министра Улюкаева
"Ходатайство адвоката Ларисы Каштановой о снятии ареста с имущества удовлетворить", - огласила вердикт судья Лариса Семёнова.
Таким образом, из-под ареста освобождены 10 земельных участков, расположенных преимущественно в Смоленской области, частное домовладение, автомобиль Land Rover, жилой дом, денежные средства на общую сумму более 1 млн долларов и около 300 млн рублей, находящиеся на банковских счетах, а денежные средства, изъятые в ходе обысков, монеты из драгоценных металлов, стоимость которых варьировалась от 13 тыс. до 6,6 млн рублей, наручные часы известных брендов, слиток из серебра и другое имущество.
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