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14.02.19 12:25

Столичные депутаты хотят запретить судимым работать в детских комнатах ТЦ

© РИА Новости. Виталий Белоусов
14 февраля. Interfax-Russia.ru - Депутаты Мосгордумы подготовили проект законодательной инициативы внесения изменений в федеральное законодательство, предполагающей запретить судимым людям и без медицинских книжек работать с детьми в игровых комнатах.

"На данный момент деятельность игровых комнат расположенных, в основном, в крупных торгово-развлекательных центрах, никак не регламентируется. Нет требований к сотрудникам, которые присматривают за детьми, а ведь такой присмотр сейчас могут осуществлять и ранее судимые лица, в том числе, и за преступления сексуального характера. По сути, работа аниматоров в таких комнатах схожа с деятельностью воспитателя", - сообщил "Интерфаксу" председатель Мосгордумы Алексей Шапошников в четверг.

Он напомнил, что в настоящее время к педагогической работе не допускаются лица, имеющие судимость за преступления против жизни и здоровья, против половой неприкосновенности и против несовершеннолетних.

"Аналогичный запрет должен быть установлен и для лиц, осуществляющих присмотр за детьми в игровых комнатах. Предполагается, что воспитатели таких комнат, также как и педагогические работники, должны иметь медицинскую книжку. А сами игровые комнаты и игрушки должны полностью соответствовать гигиеническим нормативам, санитарно-эпидемиологическим требованиям", - сказал спикер столичного парламента.

Он добавил, что эти требования прописаны в разработанном в Мосгордуме законопроекте, предполагающем внесение изменений в федеральные законы "Об основных гарантиях прав ребенка в РФ" и "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

Документом, в частности, вводится понятие "временный присмотр за детьми". Тем, кто присматривает за детьми в специально отведенном и оборудованном для этого помещении, в случае принятия законопроекта необходимо будет иметь медицинскую книжку. У них также не должно быть судимости "за преступления против личности, основ конституционного строя, мира и безопасности человечества".

Законопроектом также устанавливается, что временный присмотр за детьми осуществляется при наличии информированного добровольного согласия родителей, а также предусмотреть их обязанности, связанные с передачей ребенка под временный присмотр, в частности, сообщение способов оперативной связи с ними, подтверждение факта отсутствия у ребенка инфекционных заболеваний.

В случае принятия законодательной инициативы на пленарном заседании Мосгордумы она поступит на рассмотрение депутатов Госдумы РФ.

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