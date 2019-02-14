Чиновники на местах буду нести персональную ответственность за нацпроекты

14.02.19 12:32

© РИА Новости. Дмитрий Астахов

14 февраля. Interfax-Russia.ru - Премьер РФ Дмитрий Медведев предупредил, что он и все члены правительства будут лично проверять в регионах реализацию национальных проектов, а призывать к ответу будут конкретных чиновников.

Выступая на Российском инвестиционном форуме в Сочи, Д.Медведев отметил, что следить за ситуацией только из московского кабинета невозможно. "Поэтому и я, и мои коллеги по правительству будут постоянно выезжать в регионы, такие поездки уже начались. И за каждую недостроенную школу или километр дороги, необустроенный парк или неубранную свалку будет отвечать не абстрактная власть, а конкретный чиновник. Я надеюсь, что это все присутствующие понимают", - заявил глава правительства.

Он предупредил, что отвечать будут перед ним лично. "И эта ответственность должна быть весьма серьезной", - сказал Д.Медведев.

По мнению премьер-министра реализации нацпроектов может помешать неудовлетворительное качество госуправления.

"Качество (госуправления) никого из нас удовлетворить не может. Это очевидно. Это не банальное госуправление, а управление всеми процессами, проектами, которые мы сейчас задумали", - сказал Д.Медведев на пленарном заседании Сочинского экономического форума, комментируя итоги проведенного в зале голосования по вопросу о главных помехах в реализации нацпроектов.

"Мы пока не уверены в том, что это качество будет адекватным", - добавил премьер.

Глава правительства подчеркнул, что реализация нацпроектов потребует обучения и переобучения государственных служащих в короткие сроки.

"Для осуществления национальных проектов нам предстоит в короткие сроки обучить государственных служащих. Я уже приводил эту цифру на недавнем Гайдаровском форуме и повторю сейчас - таких специалистов в России около миллиона. Со всеми этими людьми нужно будет работать", - сказал он, выступая на пленарном заседании Российского инвестиционного форума "Сочи-2019".

По его словам, соответствующий опыт у России есть.

По мнению Д.Медведева, современный управленец должен обладать проектным методом, быть способным создавать работоспособную, эффективную команду на всех уровнях, ускоренно осваивать цифровые технологии.

При этом пример подчеркнул, что необходимость обладать этими навыками касается не только представителей госсектора, но и бизнеса.

По словам Д.Медведева, "скорость реализации (нацпроектов) - вещь оценочная. С одной стороны, поспешишь - людей насмешишь, а медленно (будешь действовать), увязнешь как в болоте".

Касаясь вопросов финансирования, Д.Медведев отметил, что на реализацию нацпроектов уделяются солидные денежные суммы. "Столько денег на национальные проекты выделяем, а им все мало", - сказал Д.Медведев, напомнив, что на эти цели запланировано выделить 26 трлн рублей.