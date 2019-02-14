Ростовский губернатор назвал задержанного архитектора Полянского профессионалом

14.02.19 12:42

© РИА Новости. Александр Блотницкий

14 февраля. Interfax-Russia.ru - Задержанный по подозрению в превышении полномочий бывший главный архитектор Ростовской области Алексей Полянский является профессионалом высокого уровня и автором большого количества значимых проектов, заявил агентству "Интерфакс-Юг" губернатор региона Василий Голубев.

"Полянский - специалист высокого уровня, это совершенно очевидно. Могу сказать, что он среди архитекторов имел свою позицию, своё мнение, участвовал в реализации заметного количества проектов. Мы внимательно смотрим за этой ситуацией, и позицию свою будем высказывать, если это потребуется", - сказал В.Голубев в ходе инвестиционного форума "Сочи-2019".

По его словам, те факты нарушений, по которым А.Полянский проходит в качестве подозреваемого, касаются 2009 года, когда он ещё работал в должности главного архитектора Ростова-на-Дону.

Как сообщалось, три архитектора Ростова-на-Дону и Ростовской области задержаны по подозрению в незаконной выдаче разрешений на строительство многоквартирных жилых домов. Уголовные дела о превышении должностных полномочий возбуждены в отношении бывшего главного архитектора Ростовской области Алексея Полянского, архитектора Ростова-на-Дону Романа Илюгина и архитектора Мартыновского района Ростовской области Александра Корчиги.

В настоящее время А.Полянский и Р.Илюгин по решению суда арестованы на 2 месяца каждый.

По версии следствия, указанные должностные лица незаконно выдавали и продлевали разрешения на строительство многоквартирных жилых домов, что повлекло тяжкие последствия в виде нарушения прав более 60 участников долевого строительства, денежные средства которых были похищены.

По данным правительства Ростовской области, А.Полянский в понедельник, 11 февраля, уволился с должности главного архитектора по собственному желанию.

Ранее в отношении А.Полянского уже возбуждалось уголовное дело по пяти эпизодам (п."в" ч. 3 ст. 286 УК РФ, превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий).

В частности, было установлено, что А.Полянский, занимая должность директора департамента архитектуры и градостроительства Ростова-на-Дону, выдавал незаконные разрешения на ввод в эксплуатацию зданий, в том числе и несуществующих. На основании выданных разрешений ООО "Ростовский универсальный порт" в 2009-2010 г. незаконно приобрело право на пять земельных участков в черте Ростова-на-Дону на левом берегу реки Дон, рыночная стоимость которых превысила полмиллиарда рублей.

В конце сентября 2018 года суд в Ростове-на-Дону назначил ему наказание в виде 3 лет и 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев и ограничением права занимать должности на государственной службе на срок 1 год 6 месяцев. Как уточнили в пресс-службе Ростовского областного суда, во вторник, 12 февраля, в Ростове-на-Дону должно было состояться заседание суда апелляционной инстанции по данному уголовному делу, однако оно перенесено на 26 февраля по причине неявки А.Полянского в суд.