Маршрут круизного лайнера "Князь Владимир" соединит порты России и Абхазии

14.02.19 12:47

© РИА Новости. Виталий Аньков

14 февраля. Interfax-Russia.ru - Регулярное круизное сообщение на Черном море между портами России и Абхазии планируется запустить в следующем году, сообщила пресс-служба компании "Черноморские круизы" (оператор лайнера "Князь Владимир") в четверг.

"В рамках проведения Российского инвестиционного форума-2019 в Сочи состоится церемония подписания соглашения о сотрудничестве между государственной компанией "Абхазское морское пароходство" и ООО "Черноморские круизы". Целью соглашения является организация в 2020 году регулярного круизного сообщения на Черном море между портами Республики Абхазия и Российской Федерации", - говорится в пресс-релизе.

Документ будет подписан в пятницу, 15 февраля.

ФГУП "Росморпорт" в январе 2017 года учредило ООО "Черноморские круизы". Теплоход "Князь Владимир" курсирует в период навигации по Черноморскому побережью по маршруту Сочи - Новороссийск - Ялта - Севастополь - Сочи.