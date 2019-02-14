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14.02.19 13:42
Певец Сергей Захаров скончался в Петербурге
"Скончался ночью в Петербурге. Мы подтверждаем информацию. Медицинских подробностей пока не знаем", - сообщили "Интерфаксу" в региональном отделении Союза концертных деятелей.
О месте и времени похорон артиста пока не сообщается.
С.Захаров - советский и российский эстрадный певец и актер, народный артист России. В 1975 году исполнил одну из главных ролей в музыкальном фильме "Небесные ласточки". В разное время работал в Ленинградском мюзик-холле, в Союзе концертных деятелей Санкт-Петербурга, в филармониях по всей России. С гастролями посетил порядка 40 стран.
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