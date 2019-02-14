Производство соли стоимостью 3,2 млрд руб. создадут в Тульской области

14.02.19 13:47

© РИА Новости. Василий Батанов

14 февраля. Interfax-Russia.ru - ООО "Кекстон" инвестирует более 3,2 млрд рублей в создание производства поваренной соли на площадке в индустриальном парке "Узловая" в Тульской области, сообщила пресс-служба облправительства.

Соглашение о реализации проекта подписали губернатор Тульской области Алексей Дюмин и генеральный директор ООО "Кекстон" Виктор Лабусов на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Мощность производства составит 160 тыс. тонн продукции в год. Планируется создать 65 рабочих мест.

"Проект будет способствовать импортозамещению, так как в России более 40% всей пищевой соли приобретается за рубежом. Тульская область обладает крупнейшими в Центральном федеральном округе (ЦФО) запасами каменной соли, и у нас есть огромный потенциал для дальнейшего развития её добычи", - цитируется в сообщении А.Дюмин.

Сроки реализации проекта не уточняются.

В 2016 году компания "Кекстон" получила лицензию на право добычи каменной соли в Новомосковском месторождении - крупнейшем в ЦФО по утвержденным запасам каменной соли.

Площадь лицензионного участка - 112 га. Объем разведанных и утвержденных запасов каменной соли категории А, В и С1 на данном участке составляет 96 млн тонн.

ООО "Кекстон" зарегистрировано в Новомосковске Тульской области.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", владельцами ООО "Кекстон" на паритетных началах являются гендиректор компании В.Лабусов и Алла Лабусова.

В.Лабусов и А.Лабусова являются бывшими совладельцами ООО "Инвестиционно-финансовая компания "Инфайком". В настоящее время это ООО на 100% принадлежит его гендиректору Ивану Лабусову.

По данным газеты "Известия", ИФК "Инфайком" фактически является наследником структуры "Инфобанк Холдинг", созданной В.Лабусовым в 1990-х годах. Инфобанк был тесно связан с белорусскими властями, в основном представляя интересы российско-белорусского бизнеса на Ближнем Востоке. В.Лабусов входил в состав российско-арабского делового совета.