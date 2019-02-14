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14.02.19 13:47
Производство соли стоимостью 3,2 млрд руб. создадут в Тульской области
Соглашение о реализации проекта подписали губернатор Тульской области Алексей Дюмин и генеральный директор ООО "Кекстон" Виктор Лабусов на Российском инвестиционном форуме в Сочи.
Мощность производства составит 160 тыс. тонн продукции в год. Планируется создать 65 рабочих мест.
"Проект будет способствовать импортозамещению, так как в России более 40% всей пищевой соли приобретается за рубежом. Тульская область обладает крупнейшими в Центральном федеральном округе (ЦФО) запасами каменной соли, и у нас есть огромный потенциал для дальнейшего развития её добычи", - цитируется в сообщении А.Дюмин.
Сроки реализации проекта не уточняются.
В 2016 году компания "Кекстон" получила лицензию на право добычи каменной соли в Новомосковском месторождении - крупнейшем в ЦФО по утвержденным запасам каменной соли.
Площадь лицензионного участка - 112 га. Объем разведанных и утвержденных запасов каменной соли категории А, В и С1 на данном участке составляет 96 млн тонн.
ООО "Кекстон" зарегистрировано в Новомосковске Тульской области.
По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", владельцами ООО "Кекстон" на паритетных началах являются гендиректор компании В.Лабусов и Алла Лабусова.
В.Лабусов и А.Лабусова являются бывшими совладельцами ООО "Инвестиционно-финансовая компания "Инфайком". В настоящее время это ООО на 100% принадлежит его гендиректору Ивану Лабусову.
По данным газеты "Известия", ИФК "Инфайком" фактически является наследником структуры "Инфобанк Холдинг", созданной В.Лабусовым в 1990-х годах. Инфобанк был тесно связан с белорусскими властями, в основном представляя интересы российско-белорусского бизнеса на Ближнем Востоке. В.Лабусов входил в состав российско-арабского делового совета.
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