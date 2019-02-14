Цифровое ТВ в России платным не будет

14.02.19 14:01

© РИА Новости. Артем Коренюк

14 февраля. Interfax-Russia.ru - Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин заявил об отсутствии даже гипотетической возможности ввести плату за цифровое телевидение, на которое в России переходят в этом году.

"Мы пошли по пути телевидения "без коробочек". Поэтому цифровое телевидение невозможно сделать платным - никогда и ни при каких обстоятельствах", - сказал А.Волин на пресс-конференции в четверг.

По его словам, у властей было два пути перехода с аналогового вещания на цифровое: с использованием декодирующего оборудования и без него. Плюсом декодеров могла бы быть возможность обратной связи, однако такой путь оставлял возможность закодировать сигнал и таким образом ввести плату за просмотр. От идеи декодеров - дополнительных "коробочек" - было решено отказаться, и сделать сигнал открытым.

А.Волин пояснил, что в соцсетях появились негативные комментарии, в которых пользователи опасаются, что "государство обманет": сначала введет бесплатное цифровое вещание, а затем якобы начнет брать за это плату.

"Технологически цифровое телевидение в России построено таким образом, что ввести за него плату невозможно", - подчеркнул А.Волин.

Как сообщалось, в 2019 году произойдет окончательный переход к цифровому формату вещания обязательных общедоступных и федеральных телеканалов, входящих в состав первого и второго мультиплексов в РФ.