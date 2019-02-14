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14.02.19 14:09

Медведев: Рост экономики России пока не ощущается гражданами

© РИА Новости. Владимир Трефилов
14 февраля. Interfax-Russia.ru - Российская экономика уже по-другому реагирует на постоянные угрозы расширения санкций, хотя качество ее роста пока не устраивает, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев .

Выступая на пленарном заседании российского инвестиционного форума "Сочи-2019", Д.Медведев подчеркнул, что российская экономика по-прежнему сталкивается с целым набором неблагоприятных факторов.

"Торговые войны, рост протекционизма, и в результате - ухудшение условий мировой торговли и замедление глобальной экономики, резкие изменения цен на нефть и другие товары нашего экспорта, постоянные угрозы расширения санкций, которые провоцируют отток капитала", - перечислил глава правительства РФ.

При этом Д.Медведев отметил: "Но реагирует наша экономика - уже по-другому".

По итогам прошлого года, напомнил он, ВВП вырос более чем на 2%. "Рост экономики фиксируется уже третий год подряд. Однако качество роста нас пока не устраивает. На него влияет много разных факторов. И, что самое главное, этот рост пока не ощущается нашими гражданами", - сказал глава правительства РФ

"Темпы роста инвестиций в основной капитал, - отметил он, - остается ниже целевых знаний". Хотя, сделано уже многое, добавил премьер.

"Финансовые рынки и банковская система - стабильны. В отличие от многих стран у нас адекватные текущие ситуации, а значит безопасный уровень внешнего долга, который, кстати, сократился за прошлый год более чем на 60 млрд долларов", - сказал премьер.

Кроме того, он отметил и положительный платежный баланс, а соответственно "профицит федерального бюджета - около 6,7% ВВП".

С начала прошлого года, отметил Д.Медведев, международные резервы увеличились на 43 млрд долларов. "Кроме того, на рекордно низком уровне безработица - 4,8%", - сказал Д.Медведев.

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