Ряд осужденных в одной из ярославских колонии объявили голодовку

14.02.19 14:15

© РИА Новости. Максим Блинов

14 февраля. Interfax-Russia.ru - Несколько осужденных за тяжкие преступления объявили голодовку в колонии N3 (город Углич), сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе управления ФСИН по Ярославской области.

"Группа лиц подала заявления об отказе от приема пищи, требуя создания льготных условий отбывания наказания. Администрация колонии провела беседы разъяснительного характера с осужденными, а также медосмотр. Обстановка в колонии контролируемая", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что подавшие заявления об отказе от пищи являются повторно осужденными за убийства, грабежи, разбои и незаконный оборот наркотиков. Содержатся они в помещениях камерного типа и штрафном изоляторе за грубые нарушения при отбывании наказания.

В настоящее время в колонию направляется комиссия областного УФСИН и представители общественной наблюдательной комиссии. Назначена служебная проверка.