Калужская область до конца года введет раздельный сбор мусора в городах региона

14.02.19 14:20

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

14 февраля. Interfax-Russia.ru - Раздельный сбор мусора постепенно начнут вводить в Калужской области в 2019 году, до конца года его планируют ввести в крупнейших городах - Калуге и Обнинске, сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ региона Руслан Маилов на пресс-конференции в четверг.

После крупных городов раздельный сбор мусора будут вводить в районах региона по мере их готовности к нововведению.

"Скорость запуска будет зависеть от готовности муниципалитетов и нас создать инфраструктуру для раздельного сбора. Технические возможности по вывозу есть, сортировочные комплексы есть, все остальное есть, кроме экологического образования населения", - отметил Р.Маилов.

Мусор при раздельном сборе будет делиться на "сухие" и "мокрые" отходы. Что входит в каждую категорию Р.Маилов не пояснил.

Пока, по его словам, контейнеров для раздельного сбора мусора в Калуге нет ни одного.