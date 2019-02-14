Проект "Безналичный мир" запустит Сбербанк в Кировской области

14.02.19 14:36

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

14 февраля. Interfax-Russia.ru - Правительство Кировской области и Сбербанк в четверг заключили соглашение о сотрудничестве, в том числе предполагающее совместную работу при запуске в регионе проекта "Безналичный мир", сообщается в пресс-релизах облправительства и банка.

Документ в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи подписали губернатор Игорь Васильев и председатель правления Сбербанка Герман Греф. Соглашение заключено сроком на пять лет и определяет совместную работу сторон в финансово-кредитной сфере и направлено на дальнейшее социально-экономическое развитие Кировской области.

В частности, правительство области и Сбербанк договорились о запуске в регионе проекта "Безналичный мир", в рамках которого планируется развивать систему безналичных платежей и инфраструктуру обслуживания банковских карт. Также Сбербанк намерен рассмотреть возможность кредитования программ внедрения энергосберегающих технологий и реконструкции систем инженерной инфраструктуры населенных пунктов.

Кроме того участники соглашения намерены развивать сотрудничество в рамках реализации инвестиционных проектов, поддержки малого и среднего предпринимательства. Также банк готов приобрести облигации, выпущенные от имени Кировской области и принять участие в финансировании концессионных соглашений.

Сбербанк по итогам 2018 года занимает 1-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".