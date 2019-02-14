В Татарстане просят кабмин РФ инициировать федеральную программу по борьбе с борщевиком

14.02.19 14:46

© РИА Новости. Александр Вильф

14 февраля. Interfax-Russia.ru - Парламентарии Татарстана приняли обращение к премьер-министру России Дмитрию Медведеву с просьбой инициировать федеральную программу по борьбе с борщевиком.

Депутаты просят Медведева "дать поручение разработать государственную программу РФ по предотвращению чрезвычайных ситуаций в растениеводстве в части ликвидации очагов произрастания борщевика Сосновского на территории РФ".

В тексте обращения говорится, что стихийное распространение борщевика Сосновского на территории России в настоящее время представляет серьезную экологическую опасность.

По данным Россельхозцентра, площадь засорения борщевиком в РФ в 2017 году составляла 51 тыс. гектаров, а в 2018 году - уже 80 тыс. гектаров. В Татарстане в 2017 году этот сорняк был распространён на площади около 109 гектаров, а в 2018 году - 536 гектаров.

По информации Минздрава Татарстана, за последние два года зафиксировано 480 человек, получивших ожоги при контакте с борщевиком.