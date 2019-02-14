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14.02.19 14:54

Пензенская область предлагает РЖД запустить новые маршруты до городов ПФО

© РИА Новости. Владимир Астапкович
14 февраля. Interfax-Russia.ru - Пензенская область предлагает ОАО "РЖД" изучить возможность запуска новых железнодорожных маршрутов до нескольких городов Приволжского федерального округа (ПФО).

Как сообщается на портале облправительства, вопросы сотрудничества обсудили губернатор региона Иван Белозерцев и гендиректор - председатель правления РЖД Олег Белозеров на деловой встрече в четверг в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

"В частности, нас интересует возможность запуска новых железнодорожных маршрутов. Во-первых, мы хотели бы связать областной центр со вторым по величине городом Пензенской области - Кузнецком с помощью скоростных пригородных поездов "Ласточка". Во-вторых, электропоезд Пенза-Самара хотели бы превратить в полноценный дневной экспресс, курсирующий по принципу зеркального маршрута. В-третьих, мы заинтересованы в организации железнодорожного сообщения между Пензой и Нижним Новгородом, Саратовом, Саранском", - приводятся в сообщении слова И.Белозерцева.

Стороны также обсудили возможность возвращения на прежний маршрут скоростного фирменного поезда "Сура", который в настоящее время проходит мимо нескольких ключевых станций, ранее включенных в схему движения, что приносит неудобства жителям этих территорий. О.Белозеров дал поручение просчитать возможности возвращения маршрута, а также сообщил о планах по ремонту всех вокзалов Пензенской области в течение ближайших лет.

Губернатор также отметил, что реализация в регионе крупных инвестпроектов требует развития железнодорожной инфраструктуры в связи с необходимостью поставок сырья и отгрузки готовой продукции. "Особенно остро этот вопрос стоит" для Сердобского и Земетчинского районов области.

Кроме того, глава региона и глава РЖД обсудили вопросы включения пензенского региона в магистральный план проектов модернизации переездов и путепроводов, возможности сотрудничества РЖД с машиностроительными предприятиями области, взаимодействие в социальной сфере.

Губернатор предложил создать на базе детской железной дороги в Пензе детский технопарк. Руководитель РЖД поддержал эту инициативу. "Реализация этого проекта будет способствовать популяризации железных дорог, служить основой подготовки профессиональных кадров для вашей компании на территории Пензенской области", - сказал он.

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