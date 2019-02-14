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Верховный суд Крыма оставил в силе приговор фигурантам "дела 26 февраля"

© РИА Новости. Владимир Федоренко
14 февраля. ИНТЕРФАКС - Верховный суд Крыма в четверг оставил без изменений приговор Центрального райсуда Симферополя, признавшего Али Асанова и Мустафу Дегерменджи участниками массовых беспорядков 26 февраля 2014 года - в преддверии референдума о вхождении полуострова в состав России - и приговорившего их к условным срокам.

"Приговор Центрального районного суда от 19 июня 2018 года в отношении Асанова Али и Дегерменджи Мустафы - оставить без изменения, апелляционные жалобы адвокатов (...) - без удовлетворения", - процитировал "Интерфаксу" определение суда представитель ВС Крыма.

А.Асанов и М.Дегерменджи в июне 2018 года получили по четыре с половиной года лишения свободы условно с испытательным сроком три года каждому.

Еще троим фигурантам "дела 26 февраля" Центральный райсуд Симферополя назначил чуть меньшие сроки: Арсен Юнусов и Эскендер Кантемиров получили по четыре года условно, Эскендер Эмирвалиев - три с половиной года условно с испытательным сроком три года каждому. "Остальные (осужденные - ИФ) не обжаловали приговор", - сказали в Верховном суде республики.

Защита и родственники А.Асанова и М.Дегерменджи заявили собравшимся перед зданием ВС Крыма, что планируют обжаловать приговор в Европейском суде по правам человека в Страсбурге.

Крым, который после развала Советского Союза остался в составе независимой Украины в качестве автономной республики, вошел в состав России после регионального референдума в марте 2014 года. Украина его результаты не признает и считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Страны ЕС и США называют действия РФ аннексией и ввели санкции в отношении ряда компаний, политиков и бизнесменов. Официальная Москва заявляет, что тема Крыма закрыта навсегда, полуостров принадлежит России.

За несколько недель до референдума в результате драки и давки 26 февраля 2014 года на акции у крымского парламента погибли два человека, еще 79 человек получили травмы. На митинг собрались сторонники ныне запрещенного в России меджлиса крымских татар, выступавшие за территориальную целостность Украины, с другой стороны были активисты партии "Русское единство" и казаки, поддерживающие вхождение полуострова в состав России.

В декабре 2015 года тогдашний прокурор Крыма Наталья Поклонская утвердила обвинительное заключение в отношении заместителя председателя меджлиса Ахтема Чийгоза и еще пяти крымских татар.

А.Чийгозу инкриминировали организацию массовых беспорядков (ч.1 ст.212 УК РФ), остальным - участие в них (ч.2 ст.212 УК РФ). А.Чийгоза, А.Асанова и М.Дегерменджи арестовали. В апреле 2017 года суд заменил меру пресечения А.Асанову и М.Дегерменджи с содержания в СИЗО на домашний арест.

Верховный суд Крыма в сентябре 2017 году приговорил А.Чийгоза к восьми годам колонии, но в октябре он вышел на свободу, был переправлен в Турцию, оттуда прилетел на Украину, где живет в настоящее время.

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