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14.02.19 15:13
"Мусорная реформа" в Омской области начнется с 1 апреля - власти
"Реализация этих планов позволит улучшить экологическую ситуацию и обеспечить экологическую безопасность населения", - заявил на заседании министр природных ресурсов и экологии Омской области Илья Лобов.
Он подчеркнул, что изначально планировалось перейти на новую систему по обращению с ТКО с 1 января, но решено было дождаться появления первой очереди инфраструктурных объектов (два мусоросортировочных комплекса в Кировском и Ленинском округах), поэтому сроки были передвинуты. Тариф на обращение с ТКО еще не утвержден, однако ранее директор компании-оператора ООО "Магнит" Сергей Шевченко заявлял в качестве "плановой" цифры 131 рубль на человека. Депутаты убеждены, что это станет ударом прежде всего для селян.
"Количество свалок, расположенных в муниципальных районах, зашкаливает все возможные пределы. Они (главы районов - ИФ) понимают: будет сложно как им, так и нам. Но мы все вместе должны запустить эту реформу, потому что в итоге она приведет к положительным изменениям", - сказал И.Лобов.
Между тем, епутаты не уверены в корректности расчета норматива накопления ТКО на одного человека. На данный момент он составляет 2,19 кубометра на человека в год. Кроме того, график строительства всех инфраструктурных объектов в регионе пока не утвержден, а сам "Магнит" недавно заявлял, что еще не все юрлица и предприниматели подали заявки на заключение договоров на оказание услуг по обращению с ТКО.
"Мы можем не с 1 апреля начать эту так называемую реформу, а отложить ее, как сделали три субъекта федерации и перенесли на 2022 год? Потому что мы не готовы. Вы ввергнете область в социальный взрыв", - заявил депутат Валерий Кокорин.
Сенатор Совфеда от Омской области Елена Мизулина отметила, что для снятия напряженности можно было бы вводить реформу поэтапно, исходя из готовности районов.
"Тогда бы у нас была возможность видеть, какие проблемы возникают, и что-то корректировать. Было бы проще вводить (реформу - ИФ) район за районом, нежели сразу на всей территории области", - отметила она.
В свою очередь, И.Лобов подчеркнул, что реформа "сложная, но нужная", и что коммунальная услуга "действует для 100% населения и не может применяться выборочно".
Как сообщалось, к концу марта ООО "Магнит" введет в эксплуатацию на территории Омска два мусоросортировочных комплекса мощностью 400 тыс. тонн каждый. В мае-июне должен заработать завод по переработке полимеров. Затраты на строительство, как сообщил журналистам директор предприятия С.Шевченко, в тариф не заложены - только затраты на обслуживание линии, большую часть которых составляют транспортные расходы.
"Магнит" подал тарифную заявку в областную РЭК в конце декабря. Как уточнили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе регулятора, пакет документов оказался неполным и 8 февраля был возвращен оператору. В компании не смогли назвать сроки повторной подачи документов, отметив, что они готовятся и будут поданы "в ближайшие дни". Даже при ускоренной процедуре рассмотрения утвердить тариф до 1 апреля не удастся, подчеркнул регулятор.
Как сообщалось, ООО "Магнит" было выбрано регоператором по обращению с ТКО в 2018 году. Договоры на транспортировку отходов компания планирует заключить с екатеринбургским ООО ЗАО "Экос" на сумму 5,7 млрд рублей.
По данным регионального Минприроды, на территории Омской области зарегистрировано более 900 несанкционированных мусорных свалок. В рамках нацпроекта должно быть ликвидировано семь наиболее крупных. Ежегодный объем образования твердых коммунальных отходов составляет 1 млн 160 тыс. тонн, в том числе 600 тыс. тонн - в городе.
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