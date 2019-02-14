В рамках рабочей группы: Минприроды занялось ситуацией с экологией в башкирском Сибае
  
Нечестная конкуренция: в США предлагают санкции против банков РФ и проектов СПГ
   
Картины под присмотром: новую систему охраны установили в Третьякове
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
14.12.18   16:51

26.11.18   16:08
 
Главные события
14.02.19 16:02

Жители многоэтажек, оставшихся без тепла в Хакасии, спасаются обогревателями

© РИА Новости. Стрингер
14 февраля. Interfax-Russia.ru - Ликвидация очередной аварии в Черногорске (Хакасия) будет продолжаться до ночи четверга, сообщает пресс-центр главного управления МЧС по региону.

"В Черногорске на месте ликвидации порыва теплотрассы развернуты надувные модули. В них согреваются люди, устраняющие аварию. Работы не прекращаются ни на минуту и продлятся до самой ночи. Без отопления остаются 88 домов и 17 социально значимых объектов. Жильцам, в чьих квартирах очень холодно, предлагают переехать в пункт временного размещения. Люди отказываются и согреваются электрическими обогревателями", - говорится в сообщении.

В свою очередь пресс-центр регионального Минздрава сообщает, что пациентов "Черногорской межрайонной детской больницы" пришлось перевести в другие медучреждения.

"Из-за прорыва теплотрассы средняя температура в помещениях детской больницы - плюс 16 градусов. Пациенты стационара переведены в другие медучреждения, в том числе в Усть-Абакан. Работа поликлиники частично прекращена", - говорится в сообщении.

Отмечается, что врачи больницы продолжают прием пациентов: в зависимости от сложности заболеваний их направляют в республиканскую инфекционную больницу и приемный покой республиканской детской клинической больницы.

Ранее сообщалось, что в центральной котельной города утром в среду произошла авария, из-за которой без тепла остались 29 социально значимых объектов и 205 многоквартирных домов разной этажности, в которых живет 16 тыс. 475 человек, включая 4 тыс. 495 детей.

К вечеру среды коммунальщики отчитались о ликвидации аварии. Однако к концу дня был обнаружен новый порыв, который коммунальные службы устраняли до утра. Утром четверга на этом же участке произошел третий порыв.

Температура воздуха в Черногорске в четверг днем опустилась до минус 11 градусов.

Глава республики Валентин Коновалов принял решение отменить все встречи в рамках Всероссийского форума в Сочи и вылетел в Хакасию.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  14.02.19 15:45
За высшее положение в преступной иерархии срок лишения свободы составит до 15 лет
.
  14.02.19 12:25
Столичные депутаты хотят запретить судимым работать в детских комнатах ТЦ
.
  14.02.19 10:46
Володин: Госдума разберется в налоговых платежах "Google"
.
  13.02.19 12:51
Первую клинику лечения анорексии и булимии открыли в Москве
.
  13.02.19 12:15
Москвичам предложили арендовать у города 4,3 тыс. машиномест
.
  13.02.19 11:03
Доходный дом адвоката Плевако в Москве объявлен памятником архитектуры
.
  13.02.19 08:45
Путин призвал опираться на опыт Казани при обустройстве Москвы
.
  12.02.19 14:31
Стоимость восстановления аварийного участка канала им. Москвы оценивается в 0,5 млрд рублей
.
  12.02.19 12:36
Мосгорсуд признал законным продление ареста еще четырех украинских моряков
.
  12.02.19 12:21
Более 40 перекрестков с "вафельной" разметкой в Москве оборудуют камерами


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket