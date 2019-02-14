Жители многоэтажек, оставшихся без тепла в Хакасии, спасаются обогревателями

14.02.19 16:02

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14 февраля. Interfax-Russia.ru - Ликвидация очередной аварии в Черногорске (Хакасия) будет продолжаться до ночи четверга, сообщает пресс-центр главного управления МЧС по региону.

"В Черногорске на месте ликвидации порыва теплотрассы развернуты надувные модули. В них согреваются люди, устраняющие аварию. Работы не прекращаются ни на минуту и продлятся до самой ночи. Без отопления остаются 88 домов и 17 социально значимых объектов. Жильцам, в чьих квартирах очень холодно, предлагают переехать в пункт временного размещения. Люди отказываются и согреваются электрическими обогревателями", - говорится в сообщении.

В свою очередь пресс-центр регионального Минздрава сообщает, что пациентов "Черногорской межрайонной детской больницы" пришлось перевести в другие медучреждения.

"Из-за прорыва теплотрассы средняя температура в помещениях детской больницы - плюс 16 градусов. Пациенты стационара переведены в другие медучреждения, в том числе в Усть-Абакан. Работа поликлиники частично прекращена", - говорится в сообщении.

Отмечается, что врачи больницы продолжают прием пациентов: в зависимости от сложности заболеваний их направляют в республиканскую инфекционную больницу и приемный покой республиканской детской клинической больницы.

Ранее сообщалось, что в центральной котельной города утром в среду произошла авария, из-за которой без тепла остались 29 социально значимых объектов и 205 многоквартирных домов разной этажности, в которых живет 16 тыс. 475 человек, включая 4 тыс. 495 детей.

К вечеру среды коммунальщики отчитались о ликвидации аварии. Однако к концу дня был обнаружен новый порыв, который коммунальные службы устраняли до утра. Утром четверга на этом же участке произошел третий порыв.

Температура воздуха в Черногорске в четверг днем опустилась до минус 11 градусов.

Глава республики Валентин Коновалов принял решение отменить все встречи в рамках Всероссийского форума в Сочи и вылетел в Хакасию.