Законопроект об уголовном наказании для создателей и участников ОПГ могут принять до конца марта

14.02.19 16:32

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

14 февраля. Interfax-Russia.ru - Госдума может принять во всех трех чтениях президентский законопроект об уголовном наказании для создателей и участников ОПГ в марте этого года, заявил "Интерфаксу" председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Рассмотрим в короткие сроки, в весеннюю сессию, я думаю, что в марте примем", - сказал П.Крашенинников.

По его словам, законопроект не требует длительных рассылок, поскольку относится к исключительному ведению федерального центра.

При этом глава комитета рассчитывает, что до конца марта Госдума сможет рассмотреть законопроект во всех трех чтениях.