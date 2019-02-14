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14.02.19 17:30
Избирком Екатеринбурга одобрил заявку инициативной группы по проведению общегородского референдума о строительстве храма
"Мы признали, что документы в целом соответствуют требованиям законодательства и приняли решение направить их в городскую думу", - сообщил агентству "Интерфакс-Урал" глава горизбиркома Илья Захаров, отметив, что дальнейшие решения о судьбе референдума за депутатами.
Как сообщалось, в сентябре 2018 года участники заседания архитектурно-градостроительного совета при губернаторе Свердловской области проголосовали за то, чтобы на Октябрьской площади построить собор Святой Великомученицы Екатерины.
Однако в середине января избирательная комиссия Екатеринбурга получила заявку от инициативной группы, которая настаивает на проведении референдума, чтобы узнать мнение жителей о том, хотят ли они видеть храм именно на этой территории.
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