Избирком Екатеринбурга одобрил заявку инициативной группы по проведению общегородского референдума о строительстве храма

14.02.19 17:30

© РИА Новости. Елена Чепинога

14 февраля. Interfax-Russia.ru - Избирательная комиссия Екатеринбурга на заседании в четверг рассмотрела заявку инициативной группы по проведению общегородского референдума, который должен дать ответ на вопрос о том, согласны ли жители с решением властей о строительстве храма в центре города.

"Мы признали, что документы в целом соответствуют требованиям законодательства и приняли решение направить их в городскую думу", - сообщил агентству "Интерфакс-Урал" глава горизбиркома Илья Захаров, отметив, что дальнейшие решения о судьбе референдума за депутатами.

Как сообщалось, в сентябре 2018 года участники заседания архитектурно-градостроительного совета при губернаторе Свердловской области проголосовали за то, чтобы на Октябрьской площади построить собор Святой Великомученицы Екатерины.

Однако в середине января избирательная комиссия Екатеринбурга получила заявку от инициативной группы, которая настаивает на проведении референдума, чтобы узнать мнение жителей о том, хотят ли они видеть храм именно на этой территории.