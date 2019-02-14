Глава Приамурья рассчитывает на 3-5 млрд рублей инвестиций в логистический комплекс у моста Благовещенск-Хэйхэ

14.02.19 17:46

© РИА Новости. Евгений Одиноков

14 февраля. Interfax-Russia.ru - Губернатор Амурской области Василий Орлов надеется на то, что найдется один крупный инвестор, который вложит до 5 млрд рублей в строительство транспортно-логистического комплекса возле трансграничного моста Благовещенск (РФ)-Хэйхэ (КНР).

"Крупный инвестор нам очень нужен - это главная задача, которую мы поставили для себя на форуме в Сочи. На мой взгляд, среди его участников есть несколько компаний, заинтересованных в реализации такого проекта", - сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" губернатор Василий Орлов на полях инвестиционного форума в Сочи.

Он отметил, что интерес к отдельным объектам предмостовой зоны проявляют немало мелких инвесторов, так как она входит в территорию опережающего развития (ТОР), что предусматривает большое количество льгот.

"Но мне кажется, что концептуально было бы правильно отдать одному крупному финансово устойчивому оператору, который бы начал этой зоной управлять. Потенциал местных инвесторов сводится к тому, чтобы инвестировать до 500 млн рублей, например, в склады временного хранения. А если делать полноценный комплекс, то объем инвестиций должен быть в пределах 3-5 млрд рублей", - отметил В. Орлов.

По его оценке, для полноценного комплекса нужны, помимо складов временного хранения, предприятия по переработке сельхозпродукции и экспорта ее в Китай. Это важный момент для аграрного региона, где 1,2 млн га пахатной земли. Кроме того, предмостовая зона, как отметил В. Орлов, должна включать в себя сборочное производство.

Проект создания транспортно-логистического комплекса в зоне моста через Амур, который планируется реализовать за два года, позволит использовать возможности приграничного сотрудничества и сформировать новый международный коридор "Амур-1".

По словам В.Орлова, мост Благовещенск-Хэйхэ через реку Амур строится по графику. Строительство планируется завершить в декабре 2019 года, еще около 3-4 месяце, по мнению главы региона, уйдет на оформление документов. Запуск состоится ко второму кварталу 2020 года.