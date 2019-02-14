Взрыв газа произошел в жилом доме Красноярска, спасены 12 человек - МЧС

14.02.19 18:45

© РИА Новости. Павел Лисицын

14 февраля. Interfax-Russia.ru - Бытовой газ взорвался в трехэтажном доме в Красноярске, сообщили Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.

"14 февраля в 21:10 (крск) поступила информация о хлопке бытового газа в трехэтажном жилом, по адресу: ул. Кандагарская, 3", - сказали в пресс-службе.

Между тем источник в экстренных службах города сообщил "Интерфаксу", что в результате взрыва газа, обрушились перекрытия в трех квартирах.

В свою очередь источник в службе "Скорой помощи" сообщил агентству, что экстренные службы эвакуировали из дома всех жильцов.

"Эвакуированы 12 человек. На месте бригады "Скорой помощи". Никто за медицинской помощью не обратился. Однако, предстоит проверить обрушившиеся квартиры. В них могут быть люди", - сказал источник.

В пресс-службе краевого Минздрава агентству "Интерфакс-Сибирь" сообщили, что под завалами найдено тело одного погибшего.

"Одно тело нашли, когда разбирали завалы, кто это - мужчина или женщина - пока нет информации", - сказал собеседник агентства.